"Das wird ein zweites Heimspiel für meinen Lieblingsverein"

7300 Serben leben in Salzburg. Viele sind glühende Anhänger von Roter Stern Belgrad. Der Ex-Fußballprofi Milan Pavlović ist im Stadion dabei. w

Milan Pavlović hat Glück. Der Fußballtrainer hat 50 Karten für das Fußballspiel zwischen Red Bull Salzburg und Roter Stern Belgrad bekommen. Pavlović ist Trainer und sportlicher Leiter des ATSV Serbien 15, eines serbischen Fußballvereins, der in der vorletzten Spielklasse in Salzburg spielt. "Mit dem Sportdirektor von Red Bull Salzburg habe ich in meiner aktiven Zeit bei Austria Salzburg gespielt. Er hat das für meinen Verein organisiert." Nicht alle serbischen Fußballfans hatten so viel Glück. Online-Kartenbestellung gab es keine, wer sich anstellte, durfte pro Person nur zwei Karten kaufen. Das ließ auch bei Pavlović das Telefon heiß laufen. "Ich habe unzählige Anrufe bekommen, ob ich Karten organisieren könnte. Aus allen Ecken von Österreich und auch aus Serbien."