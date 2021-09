Dechant Markus Danner wechselt von Tamsweg in den Tennengau: "Wir müssen neue Wege finden"

Der Tamsweger Dechant Markus Danner wechselt im Dezember in die Pfarren Oberalm und Puch, die ab Herbst 2022, dann inklusive Hallein, den größten Pfarrverband der Salzburger Erzdiözese bilden werden.

Markus Danner vor seiner Übersiedlung vom Lungau in den Tennengau mit den "Tennengauer Nachrichten" über die neuen Aufgaben, die prägenden Erinnerungen an 26 Pfarrjahre in Tamsweg und über den einen oder anderen Gedanken zum Glauben.

Redaktion: Wie bereitet man sich auf so einen Einschnitt ins berufliche und private Leben denn vor?Danner: Es gehört zu unserem Dienst, beweglich zu sein. 26 Jahre am selben Ort ist eine ungewöhnlich lange Zeit. Ich lasse mich jetzt einfach auf das ein, was ...