Den eigenen Hund verstehen: "Eigentlich will die bei Mama auf den Schoß"

Hundetrainer Martin Rütter ist derzeit mit seinem Programm "Freispruch" auf Tour. Für wen der gilt, Vierbeiner oder Zweibeiner? Nach einem "Hunde-Check" beim Experten ist das glasklar.

Auf dem Weg zum Termin dieselbe alte Leier: Der Hund zieht an der Leine, schnüffelt jede Ecke, das Frauerl genervt hinterher. Doch die Hundebesitzerin lässt sich diesmal von so viel Tatendrang nicht irritieren. Geht es doch zu Martin Rütter, Deutschlands bekanntestem Hundetrainer, der am 7. März mit seiner Show "Freispruch" in Salzburg zu Gast ist. Mit im Gepäck die Hoffnung, mit einfachen Tricks des Profis die dreijährige Mischlingshündin Juli zum Vorzeigehund zu machen, was Leinenführigkeit betrifft.