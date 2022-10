Denkmalamt vereitelt Pläne: Wispelhof in Werfen bleibt die Abrissbirne erspart

Für historisches Gebäude im Pongau gab es bereits einen rechtskräftigen Abbruchbescheid. Das Denkmalamt vereitelte jedoch die Pläne eines Bauträgers. Jetzt steht die Immobilie zum Verkauf.

Ein "einmaliges Liebhaberstück" bietet die Firma Leitgöb Wohnbau auf ihrer Internetseite zum Verkauf an. Es handelt sich um den Wispelhof in Werfen. Das rund 100 Jahre alte denkmalgeschützte Gutshaus stelle mit seinem Baustil die regionale und traditionelle Handwerkskunst in ihren schönsten Facetten dar und fungiere als kulturgeschichtlicher und künstlerischer Zeitzeuge, heißt es weiter im Text.

Das Haus mit 400 Quadratmetern Wohnfläche und 3500 Quadratmetern Grundstück hat Günther Leitgöb in den vergangenen Jahren viele Sorgen bereitet. Der Bauträger erwarb ...