Der Einsiedler in Saalfelden muss sich entscheiden

Schon in zwei Monaten ist Georgitag. Dann soll auch heuer wieder ein Einsiedler auf den Palfen in Saalfelden ziehen. Wer das ist, steht noch nicht fest.

Wer als Einsiedler in Saalfelden nach Ruhe sucht, der ist fehl am Platz. Das sagt der Saalfeldner Bürgermeister Erich Rohrmoser, der den Einsiedler zusammen mit Dechant Alois Moser auswählt. Es gehen sehr viele Leute zur Klause auf dem Palfen in 1000 Metern Seehöhe hinauf, wo seit 1664 Eremiten wohnen. "Sogar bei Schlechtwetter ist viel Betrieb", sagt Rohrmoser. "Es ist ja nicht weit." Nur in der Nacht ist der Einsiedler allein mit Gott und der Welt.

Vor einem Jahr ...