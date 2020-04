Der Lungau ist Corona-frei

95 Mitarbeiter der Firma Holzindustrie Moser in St. Michael im Lungau leisten aktuell Außergewöhnliches. "Wir sind Systemerhalter", heißt es bei dem Unternehmen.

Ein 59-jähriger Landwirt fand am Mittwoch seinen 26-jährigen Sohn im steilen Gelände unter einem Baumstamm eingeklemmt. Der 59-jährige Lungauer verständigte sofort den Notruf und begann anschließend seinen …

Wirtschaft

Der Constructive Alps gilt als Oscar für nachhaltiges Bauen und Sanieren in den Alpen. Jetzt hat es eine kleine Kapelle in Ramingstein in den engsten Nominiertenkreis geschafft.