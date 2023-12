Der Salzburger Flughafen rüstet sich für den Wintertourismus

Mit Flugzeug und Bus in den Weihnachtsurlaub? Ab Samstag, 16. Dezember, bietet der Airport jeden Samstag sechs Busfahrten in die Skigebiete an. Walter Veit, Präsident der Hoteliers, empfiehlt Gästen die Anreise über Klagenfurt.

Auch in diesem Jahr kommen viele Touristen per Flugzeug nach Salzburg. Von dort soll jeden Samstag ein Bus die Touristen in die Skigebiete befördern.

In den kommenden Wochen und Monaten stehen die Mitarbeiter des Salzburger Flughafens vor stressigen Zeiten. Täglich landen zahlreiche Flugzeuge mit Touristen auf dem Flughafen, die dann in die Skigebiete im Pongau, Pinzgau und Lungau weiterreisen.

14 Kilometer lange Baustellen

In diesem Winter kommt mit der Tunnelsanierung auf der A10 ein zusätzliches Verkehrsproblem hinzu - 14 Kilometer wird auf einer Spur im Gegenverkehr gefahren. Die Asfinag rechnet mit größeren Verzögerungen: "Vor allem an Samstagen rechnen wir im Winterreiseverkehr mit starken Reisezeitverlusten über den ganzen Tag in beiden Richtungen - dies gilt bei gutem Wetter auch für die Dauer der Weihnachtsferien", prognostiziert Pressemann Christoph Pollinger.

Verkehrsverbund stellt Shuttle zur Verfügung

Um Entlastung zu schaffen, bietet der Salzburger Verkehrsverbund vorübergehend eine Lösung an. Ab 16. Dezember wird bis Mitte April die Linie 270 in Betrieb genommen. "Damit schaffen wir eine direkte Verbindung vom Salzburger Bahnhof über den Flughafen bis zum Park-and-ride-Bereich in Eben im Pongau", erklärt Pressesprecher Christian Schernthaner. Die Hotelshuttles vor Ort müssen nicht mehr bis in die Stadt Salzburg fahren, sondern können die Gäste am Park-and-ride-Parkplatz in Eben abholen. An den jeweiligen Samstagen werden sechs Fahrten über den Tag verteilt angeboten. "Damit bieten wir einen sinnvollen Service für diejenigen, die mit der Bahn oder dem Flugzeug nach Salzburg kommen", erklärt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Verkehrsverbunds.

Kritik kommt von Walter Veit, dem Präsidenten der Österreichischen Hoteliervereinigung und selbst Hotelbetreiber in Obertauern. "Leider hat der Verkehrsverbund die Abfahrtszeiten nicht an die Flugzeiten angepasst. Es wird also erneut zu langen Wartezeiten für diese Busse kommen. Dann werden sich die Verantwortlichen wundern, warum diese neue Linie nicht angenommen wird", sagt Veit und fügt hinzu: "Stammgäste, die mit dem Auto unterwegs sind, werden auch dieses Jahr wieder auf diese Weise zu uns kommen. Sollten sie jedoch stundenlang im Stau stecken, werden sie vielleicht ihre Urlaubspläne für das nächste Jahr überdenken."

Gäste sollen nach Klagenfurt ausweichen

Veit rät den Gästen, die mit dem Flugzeug anreisen, den Salzburger Flughafen zu meiden und stattdessen Klagenfurt anzufliegen, um den Stau zu umgehen. "In Klagenfurt können wir die Gäste dann auch mit Taxibussen ohne größere Verzögerungen in den Pongau bringen." Die Verantwortlichen des Flughafens zeigen sich hingegen zufrieden mit dem Angebot des Verkehrsverbunds. "Es ist eine sinnvolle Ergänzung. Mit den beiden Haltestellen am Bahnhof und am Flughafen erreichen wir viele Touristen", sagt Pressesprecher Alexander Klaus. Seitens der Asfinag geht man davon aus, dass sich das einpendeln wird. "Mit zunehmender Bekanntheit der Baumaßnahme werden die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrten anpassen - beziehungsweise wird die ,Verkehrsnachfrage' auf der A10 über den gesamten Winter betrachtet nicht den Werten von 2019 oder 2022 entsprechen", sagt Pollinger.

Weitere Angebote für Touristen

Skigebiete wie Snow Space informieren ihre Kunden laufend über Alternativrouten. Weitere Themen sind die Entflechtung der Anreisetage oder die verstärkte Bewerbung des Schienenangebots. So reist man mit dem Skipass aus dem gesamten Bundesland kostenlos nach St. Johann und per Shuttle direkt zum Lift. Neu für Flachau-Liebhaber ist, dass vom Bischofshofener Bahnhof am Wochenende Busse die Tagesgäste zum Lift nach Flachau bringen. Über das Online-Ticket-Buchungssystem sehe man den jeweiligen Bedarf und könne zusätzliche Shuttles mobilisieren.

Keine Fluggäste aus Russland und der Ukraine

Zurück zum Flughafen. Keine Fluggäste werden auch in diesem Winter aus Russland und der Ukraine nach Salzburg fliegen. Vor dem Krieg betrug diese Gruppe etwa 15.000 Menschen. Nach der Corona-Pandemie ist der Salzburg Airport auf dem Weg zu früheren Besucherzahlen. Derzeit sind es etwa 1,5 Millionen pro Jahr (85 Prozent des Aufkommens 2018). Im Jahr 2025 will man wieder bei alter Größe sein.

Ungarische Wizz Air landet ab 2024 in Salzburg

Im Februar 2024 wird mit der ungarischen Wizz Air eine neue Fluglinie den Salzburg Airport ansteuern. Die Flotte von rund 200 Flugzeugen wird neben London auch mehrmals pro Woche Ziele auf dem Balkan und in Rumänien anfliegen. Laut Klaus eine sinnvolle Ergänzung: "Im Einzugsgebiet von Salzburg leben 70.000 bis 80.000 Menschen, die einer Ethnie aus diesen Gebieten angehören."

Die Kurzstrecke zwischen Salzburg und Wien, 2020 eingestellt, werde aus derzeitiger Sicht des Flughafens nicht wieder aufgenommen, sagt Klaus. Politisch bleibt die Sache umstritten.