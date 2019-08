Immer am letzten Augustwochenende stellt sich am ansonsten recht idyllischen Prebersee im Lungau ein buntes Treiben ein. Dann kommen 200 Schützen aus dem In- und Ausland, die den Treffer ihres Lebens machen wollen.

1834 erstmals erwähnt hat das alljährliche Preberschießen bereits viele Jahre Tradition. An die 200 Schützen aus dem In- und Ausland treffen sich am letzten Augustwochenende am auf 1500 m Seehöhe gelegenen Prebersee hoch über Tamsweg, um daran teilzunehmen. Immerhin ist ...