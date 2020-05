Auch Straßenkünstler mussten in der Coronakrise zwei Monate pausieren. Nun ist "Ed Silver" wieder da - und lächelt trotz fehlender Touristen.

Seit 14 Jahren gehört er zum Salzburger Stadtbild: "Ed Silver" ist sein Künstlername (den richtigen will er nicht so gern in der Zeitung lesen). Von vielen wird er einfach nur der Silbermann oder der silberne Mozart genannt, der das ganze ...