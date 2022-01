Der Tourismus fährt weiter auf Sicht

Im Pongau schnellen die Corona-Infektionszahlen in die Höhe. Die Touristiker bangen um die Wintersaison, denn Buchungen bleiben aus.

Die Omikron-Variante treibt in vielen Pongauer Tourismusorten die Infektionszahlen weiter in die Höhe. Mittlerweile führt der Bezirk österreichweit mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 3195 (Stand 11. 1.). Besonders hoch lagen die Infektionszahlen in Tourismusorten wie Flachau oder Wagrain. Dass dieses hohe Infektionsgeschehen einen Imageschaden bedeutet, das glauben die Touristiker aber eher nicht. Gebucht wird derzeit allerdings nicht oder kaum, sagt auch Robert Rettenwender, er führt mit seiner Familie das Hotel Berghof in Alpendorf und ist Obmann des TVB in St. Johann: ...