Designerin Katharina Kaesbach zieht nach Mailand

Ende August schließt Kaesbach ihr Geschäft in Salzburg - für immer.

Nach den diesjährigen Salzburger Festspielen verlässt Designerin Katharina Kaesbach die Stadt Salzburg und beendet ihre Karriere in der Modebranche. Nach einem plötzlichen Todesfall in ihrer Familie, zieht die gebürtige Schweizerin nach 22 Jahren in der Stadt Salzburg zusammen mit ihrem Mann nach Mailand, erzählt sie. Einen kleinen Raum "als Ankerpunkt" wolle sie zwar behalten, Atelier und Geschäft im Palais Nummer 14 in der Sigmund-Hafner-Gasse werde sie aber Ende August schießen.

2015 präsentierte Kaesbach ihre Mode in New York, 2017 folgte ein weiterer Höhepunkt. Die Designerin durfte bei den Filmfestspielen in Cannes ihre Haute Couture auf einer Yacht zeigen.

Zuletzt hatte die 45-Jährige eine Sprecherausbildung absolviert. Nun strebt Kaesbach an, von Mailand aus als Motivationscoach erfolgreich zu sein.