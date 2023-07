Die legendäre Werksseilbahn der ÖBB zum Weißsee in Uttendorf hat ausgedient. Am 31. August soll sie zum letzten Mal fahren. Dann ersetzt sie ein rund 9,5 Kilometer langes Tunnelsystem, das im Zuge der Errichtung des ÖBB-Pumpspeicherwerks Tauernmoos in den Berg ...