Die Alte Post in Faistenau steht vor dem Abriss

Das Vereinsleben und der Tourismus im Ort stehen mit dem Zusperren des größten Hotels und Wirtshauses im Herbst vor großen Herausforderungen.

Was in Faistenau bereits länger die Runde machte, wurde vergangene Woche durch einen SN-Bericht auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Der Gastwirt und FPÖ-Landtagsabgeordnete Andreas Teufl sperrt sein Vier-Sterne-Hotel Alte Post samt dem dazugehörigen Wirtshaus Mitte Oktober zu. Das Gebäudeensemble wird an einen Bauträger verkauft, der dort in erster Linie Wohnungen errichten will.

Während Teufl betont, dass es nach wie vor mehrere Interessenten gebe, scheint es mittlerweile einen klaren Favoriten zu geben. Die besten Chancen für den Zuschlag hat ...