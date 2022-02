Die besten Skifahrer der Welt gehen beim Lungauer Pistenzauberer ein und aus

Richard Pacher hat einen kleinen Lift in St. Michael zur Topadresse für Rennfahrer gemacht. Nun hofft er auf viele Olympiamedaillen seiner "Schützlinge".

Ist Schneefall angesagt, dann bedeutet das für Richard Pacher eine kurze Nacht. Am Mittwoch stand er ab 4.30 Uhr auf der Piste, um den Neuschnee zu beseitigen und Rennbedingungen herzustellen. "Um halb sieben waren die ersten Betreuer da, um die Tore zu setzen."

Pacher, Liftler und Pistenchef des Petersbründllifts in St. Michael, begrüßt von Anfang Dezember bis in den März hinein Tag für Tag Rennfahrer aus aller Herren Länder. Das kleine Skigebiet im Lungau hat sich spezialisiert. Am ...