Die Gams im Blumenbeet - Salzburger Berufsfeuerwehr auf "Pirsch" im Mirabellgarten

Den "Bock zum Gärtner machen" ist eine Redewendung in der deutschen Sprache. Mittwochfrüh ist diese Metapher im Salzburger Mirabellgarten samt und sonders Realität geworden.

Auf dem Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg ist eine kleine Kolonie an Gämsen ansässig. Erst vor wenigen Wochen wurde dort zwecks Erweiterung des bestehenden Gen-Pools ein weibliches Tier ausgesetzt.

Am Mittwochmorgen dürfte nun eines dieser Tiere sein Revier verlassen haben. Passanten sichteten es im morgendlichen Sonnenschein im Mirabellgarten, der sich ja nicht allzuweit entfernt vom Kapuzinerberg befindet. Die Gams spazierte in den sorgsam gepflegten Gartenanlagen herum.

Da diese Art der Gartennutzung so nicht vorgesehen ist, rückten Männer der Berufsfeuerwehr an. Mit der Hilfe eines Jägers konnte das Wildtier schließlich arretiert und in sein Revier zurücküberstellt werden.

Salzburgs Berufsfeuerwehr führt jährlich um die 3400 Einsätze aller Art durch. Mehr als 2100 davon sind sogenannte technische Einsätze. Unter dem Punkt "Tier aus Gefahr/Zwangslage" sind im Jahresbericht 2020 immerhin 141 entsprechende Ausrückungen verzeichnet. Im Jahresbericht 2022 wird der Mirabellgarten sicher auch erwähnt.