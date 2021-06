"Die Großwetterlage der Kirche ist katastrophal"

Fritz Wenigwieser ist der neue Provinzial der Franziskaner in Österreich. Ab Herbst ist das Kloster in der Stadt Salzburg sein neues Zuhause.

Mit den SN spricht er über Gelübde auf Zeit und das Handwerk als Ausgleich zum Managerjob.

Glückwunsch zur Wahl zum Provinzial der Franziskaner in Österreich. Freuen Sie sich auf die Aufgabe? Fritz Wenigwieser: Es ist nicht so, dass ich mir diese Aufgabe gewünscht habe. Aber mir war klar, dass es an der Zeit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und davor werde ich mich nicht drücken.

Ist es nicht auch eine Bestätigung, nach langer Zeit im Orden die ...