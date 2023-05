Die Legende des Pinzgauer Kronjuwels

Mündliche Traditionen und wissenschaftliche Artikel berichten von einem Smaragd aus dem Habachtal im britischen Thronschatz. Aber wo ist der Edelstein? Eine Schnitzeljagd in London.

Die Saint Edward’s Crown: Charles III. wird sie am Samstag in der Westminster Abbey tragen – mit oder ohne Pinzgauer Smaragd.

So steil der Weg den Leckbachgraben hinauf zum Smaragdbergwerk im Habachtal ist, so gewagt sind manche Legenden und Theorien, die sich um diese europaweit bedeutende Lagerstätte ranken. So wird in der einen oder anderen Erzählvariante ein Monokel aus geschliffenem Smaragd, den Kaiser Nero benutzt haben soll, als "Habachtaler" identifiziert.

Alle Berichte über die Smaragde im Habachtal verbindet der Verweis auf einen Stein, der den Weg aus dem Pinzgau in den britischen Thronschatz gefunden haben soll. So berichtet der ...