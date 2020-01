Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat einen neuen Mediensprecher

Seit 1. Jänner fungiert Christoph Rother als neuer Mediensprecher der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg. Rother, 43-jähriger promovierter Jurist, folgt in dieser Funktion dem Ersten Staatsanwalt Marcus Neher nach.

Neher rückt nach etlichen Jahren als Sprachrohr der Anklagebehörde nun ins zweite Glied und wird dem neuen Mediensprecher als Stellvertreter assistieren. Die Vertreterfunktion hatte zuletzt Staatsanwalt Robert Holzleitner inne.

Der neuen Mediensprecher Christoph Rother ist gebürtiger Salzburger und hat auch an der hiesigen Universität studiert. Seit Juli 2019 ist Rother Staatsanwalt in Salzburg; in früheren Jahren war er auch schon als Staatsanwalt bei der Wiener Anklagebehörde tätig. Vor seinem Wechsel zur Salzburger Staatsanwaltschaft war er von Oktober 2017 bis Juni 2019 knapp zwei Jahre Strafrichter am Landesgericht Salzburg - Rother kennt damit beide Seiten der Strafjustiz.

Der neue StA-Mediensprecher absolvierte auch ein Postgraduate-Studium an der Uni Wien, dass er mit dem Titel LL.M. (Master of Laws) abschloss. Bei der StA Salzburg sind 20 Staatsanwälte tätig; Chefin der Anklagebehörde ist Barbara Fischer.