Die Tochter geschlagen und gewürgt: bedingte Haft für Eltern in Prozess in Salzburg

Angeklagtes bosnisches Ehepaar wollte mit Drohungen und Misshandlungen erreichen, dass die 21-jährige Tochter ihren neuen Freund aufgibt.

Dass die zwei Angeklagten - ein Bosnier (48) und seine Ehefrau (46) - nicht goutieren, dass ihre 21-jährige Tochter mit einem neuen Mann zusammen ist, wurde am Montag im Prozess gegen die Eltern am Landesgericht allzu offensichtlich. Laut Anklage beließ es das im Flachgau lebenden Ehepaar aber bei weitem nicht nur bei der Ablehnung des neuen Freundes ihrer älteren Tochter: Im Juni sollen sie die 21-Jährige in ihrer Wohnung abgeholt und gegen ihren Willen ins Auto verfrachtet haben - für eine "Aussprache" im elterlichen Haus. Dort soll die Mutter der Tochter dann mit dem Umbringen gedroht haben, wenn sie nicht die Beziehung mit dem "Neuen" beende. Weiters habe die 46-Jährige ihre Tochter, die selbst bereits seit längerem Mutter eines Kindes ist, auch mit einem rutenähnlichen Holzstock geschlagen. Und dabei an Armen und Beinen verletzt.

Dem nicht genug soll der 48-jährige Vater die 21-jährige ebenfalls misshandelt, nämlich mit beiden Händen gewürgt haben. Und die junge Frau - mit einem Messer in der Hand - ebenfalls dazu zu nötigen versucht haben, die Beziehung sofort zu beenden.

Das von ihrer Tochter schwer belastete Ehepaar, verteidigt von RA Markus Kobler, wies die Vorwürfe (Freiheitsentziehung, schwere Nötigung, Körperverletzung) fast zur Gänze zurück. Der Vater zu den Vorwürfen der 21-Jährigen: "Sie lügt." Die Mutter räumte nur ein, die Tochter mit der Holzrute geschlagen zu haben; "ernsthaft" bedroht oder genötigt habe sie die 21-Jährige aber nicht: "Ich habe wohl auf bosnisch gesagt: ,Ich bring' Dich um'. Aber in Bosnien sagt man das oft, ohne es ernst zu meinen", so die Frau. - Richter Philipp Grosser hielt die Angaben des 21-jährigen Opfers für durchwegs glaubwürdig. Er verurteilte Vater und Mutter zu je zehn Monaten bedingter Haft. Rechtskräftig.