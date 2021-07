"Die Toten von Salzburg": Bergrettung sicherte Schauspieler beim Dreh am Hellbrunner Berg

Hellbrunn wurde Schauplatz für die Dreharbeiten zur achten Folge der österreichischen Kriminalserie "Die Toten von Salzburg". Die Bergrettung Salzburg unterstützte dabei die Schauspieler am Hellbrunner Berg.

Ein besonderer Einsatz für die Bergrettung: Sechs Bergretter halfen beim Dreh der neuen Folge von "Die Toten von Salzburg" mit. Die Filmcrew drehte am Hellbrunner Berg - die Einsatzkräfte errichteten dort ein Seilgeländer, damit sie nicht abstürzten.

Die Darsteller bewiesen Nerven und Geduld. Angst habe sie keine gehabt, schilderte Fanny Krausz, die in der Rolle der Bezirksinspektorin Irene Russmeyer mithilft, das Verbrechen an der Tochter einer bayerischen Brau-Dynastie aufzuklären. Die Sicherheit der Crew ist bei gefährlichen Filmszenen die höchste Priorität. "Wir halten uns an die Empfehlungen von Fachkundigen wie Bergrettung, Feuerwehr oder Wasserrettung", sagt Flieger.

Auch im Zoo wurde gedreht

Aufnahmeleiter Andreas Flieger und Motivaufnahmeleiter Markus Hofstätter bedankten sich bei Ortsstellenleiter Jens Reindl für die professionelle Unterstützung der Bergrettung: "Die Sicherungsarbeiten der Bergrettung sind zur Zufriedenheit aller abgelaufen." Von Reindl heißt es: "Eigentlich gehört so etwas nicht zu unseren Kernaufgaben. Aber wir unterstützen trotzdem gern und für unsere Einsatzkräfte ist es einmal eine Abwechslung, nicht mit Verstiegenen, Verletzten oder gar Toten zu tun zu haben, sondern hautnah miterleben zu können, wie ein Filmset abläuft."

SN/bergrettung salzburg „Die Toten von Salzburg“-Dreh am Hellbrunner Berg: Bergrettung Salzburg unterstützte die gesamte Crew.

Neben dem Hellbrunner Berg dienten der Tiergarten und die Wasserspiele im Schlosspark Hellbrunn als Drehorte für die achte Folge "Vergeltung". Das Drehbuch stammt aus den bewährten Federn von Klaus Ortner und Erhard Riedlsperger. Die Serie ist eine Produktion von SATEL Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt. Die Dreh- und Sicherungsarbeiten wurden konform den 3-G-Regeln durchgeführt.

Dramatisches Ende eines nächtlichen Flirts im Schlosspark

Nachdem sich die Elite-Gymnasiastin Leonie Höfinger mit ihrem Freund heimlich in den Park geschlichen hat, wird sie vor den berühmten Wasserspielen von einem Unbekannten niedergeschlagen.

Doch wenn es Mord war, wo ist die Leiche versteckt? Oder war es doch eine Entführung? Fragen, die sich die Ermittler, Major Peter Palfinger (Florian Teichtmeister), sein bayerischer Kollege Kriminalhauptkommissar Hubert Mur (Michael Fitz), Bezirksinspektorin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) und Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) stellen müssen. Bald müssen die Ermittler aber erkennen, dass es sich um einen Entführungsfall handelt. Die Tochter eines bayrischen Bier-Kaisers könnte also noch leben. Eine hochdramatische Jagd auf die Kidnapper führt zu Leonies Praktikumsstelle, einem engagiert geleiteten Resozialisierungsprojekt für junge Outlaws im Hellbrunner Zoo.