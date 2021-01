Die Wetterwarte vom Sonnblick haben endlich ein Gipfelkreuz

Auf dem Sonnblick konnten sie das Kreuz allerdings nicht aufstellen. Dessen Gipfel ist mit der Wetterwarte und dem Zittelhaus verbaut.

Seit über 40 Jahren ist Ludwig Rasser Wetterwart auf dem Sonnblick. Die korrekte Bezeichnung lautet mittlerweile eigentlich Observatoriumstechniker. Denn die ZAMG führt auf dem Berg eine Fülle von Messungen und Forschungsprojekten durch, zum Teil in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftern. Jedenfalls wünscht sich Rasser schon seit 20 Jahren ein Gipfelkreuz. Schließlich ist man an keinem Arbeitsplatz in Salzburg dem Himmel so nah.

Der Grund sei gewesen, dass die Wetterwarte ein Andenken auf dem Berg hinterlassen wollten, so Rasser. "Und ...