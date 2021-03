Diese Fotos überzeugten die Jury beim Salzburger Landespreis der Berufsfotografen

51 Preise in zehn Kategorien wurden beim Salzburger Landespreis der Berufsfotografen vergeben. In der Kategorie Technik/Industrie landeten Lorenz Masser und Manuel Schmied ex aequo auf dem ersten Platz. Gleich zwei erste Plätze erzielten Nina Uhl und Ernest Stierschneider. Weitere erste Plätze gingen an: Sara Bubna, Birgit Probst, Christian Leopold, Daniel Breuer und Michael Preschl. Zu den besten Nachwuchsfotografen gekürt wurden Marla Pilz (Kategorie Lehrlinge) und Carina Karolus (Kategorie Jungfotografen).



"Unser Landespreis ist die große Leistungsschau der Salzburger Berufsfotografen und zeigt, wie vielfältig und höchst professionell unsere Mitgliedsbetriebe arbeiten. Die Palette der Fotografien reicht von Porträt über Architektur und Produkt bis hin zu Familie und Food. Besonders freut es mich, dass heuer auch der Nachwuchs wieder sein besonderes Können unter Beweis gestellt hat", betont Franz Neumayr, Innungsmeister der Berufsfotografen in der WK Salzburg. So wie Marla Pilz aus Hallein, die sich den ersten Platz bei den Lehrlingen sichern konnte: "Für mich ist die Auszeichnung ein Beweis für mein Können und dass ich am richtigen Weg bin. Das motiviert mich sehr", sagt die Nachwuchsfotografin.



Mit zwei ersten, zwei zweiten und drei dritten Plätzen konnte Ernest Stierschneider aus Seekirchen die meisten Preise mit nach Hause nehmen. "Für mich ist das ganz toll, weil ich das erste Mal teilgenommen habe und in Kategorien gewonnen habe, die mir sehr am Herzen liegen. Das ist einerseits die Kategorie 'Mensch/Porträt' und andererseits die Kategorie 'Landschaft/Tourismus'." Zu den erfolgreichsten Damen zählte Nina Uhl mit zwei ersten Plätzen. "Ich freu' mich riesig über die Preise. Das ist ein großes Lob für meine Arbeit", sagt die Bruckerin, die sich auf Babyfotos spezialisiert hat.