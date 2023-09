Mit Pfarrverbänden begegnet die Kirche dem Priestermangel. Eine Lücke im Kirchenrecht lässt zu, dass Christina Roßkopf in Anif jetzt Chefin ist.

Sie wisse, welchen Spielraum sie als Frau in der katholischen Kirche habe, sagt Christina Roßkopf. "Und ich kann damit gut umgehen." Dieser Spielraum ist in den vergangenen Jahren - vor allem aus Personalnot - Stück für Stück größer geworden. So ...