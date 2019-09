Digitale Anzeigetafeln der ÖBB fielen aus

Am Salzburger Hauptbahnhof blieben am Montagabend die Bildschirme und Anzeigetafeln eine gute Stunde lang schwarz. So manche Zugpassagiere hatten ihre liebe Not, ihren Zug zu finden.

Nach erster Information einer ÖBB-Sprecherin war es eine österreichweite Störung, deren Ursache am Montagabend noch nicht bekannt war. "Betroffen war die elektronische Kundeninformation im gesamten Netz", sagte die Sprecherin. Der Zugverkehr sei jedoch nicht beeinträchtigt gewesen, es sei auch zu keinen Verspätungen gekommen. Die technische Ursache werde noch gesucht, hieß es.

Quelle: SN