Bei einem Verkehrsunfall in Wals wurde am Mittwoch eine 61-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Einheimische war am Nachmittag mit ihrem E-Bike in Richtung Altstoffzentrum unterwegs. Als sie vom 47-jährigen Lenker eines Teleskopladers überholt wurde, kam es zum Unfall. Die vorne an dem Fahrzeug angebrachte Schaufel berührte die Frau. Sie kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Frau wurde mit der Rettung ins LKH gebracht.