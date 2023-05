E-Scooter-Fahrerin kollidierte in der Stadt Salzburg mit Obus

Die 24-jährige trug keinen Helm und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Alkoholtest verlief negativ.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Obus und einer E-Scooter-Fahrerin kam es am Dienstagabend in Salzburg im Kreuzungsbereich der Haunspergstraße mit der Jahnstraße. Eine 24-jährige E-Scooter-Fahrerin fuhr auf der Jahnstraße von der Bergheimer Straße kommend und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei prallte sie ungebremst gegen das rechte Vorderrad eines Obus, der in die Saint-Julien-Straße einbog. Die Frau zog sich eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Verletzte in das Uniklinikum Salzburg eingeliefer. Ein Alkotest mit beiden Lenkern verlief negativ (0,0 Promille). Die Frau trug keinen Sturzhelm, berichtet die Polizei.