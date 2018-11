Ehemalige Schülerin der Kreuzschwestern ist jetzt Salzburger Chef-Staatsanwältin

Barbara Fischer, vormals Feichtinger, leitet ab sofort die Salzburger Anklagebehörde. Was ihr sehr wichtig ist: "Meine Mitarbeiter sollen zufrieden sein."

Eigentlich habe sie ja Lateinlehrerin werden wollen, erzählt Barbara Fischer, seit 1. November neue Leiterin der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg, im SN-Gespräch. Der Wunsch, Jus zu studieren, sei "als 17-Jährige im Gymnasium entstanden und dann schnell gereift", sagt sie: "Ich war Schülerin im Gymnasium der Kreuzschwestern in meinem Heimatort Gmunden. In der siebten Klasse habe ich einen Redewettbewerb gewonnen. Als Preis durfte ich fünf Wochen bei der UNO in Genf verbringen. Dort bin ich zum ersten Mal mit dem Recht, mit Gesetzen und Verhandlungen in Kontakt gekommen. Das hat mich sehr fasziniert."