Ein Altbauer als neuer Einsiedler auf dem Palfen in Saalfelden

Der neue Einsiedler kommt aus Bayern. Alois Penninger (63) erklärt die Faszination mit Robinson Crusoe, aber auch mit dem Film "Die Wand".

Die Würfel in Saalfelden sind gefallen: Pfarrer Alois Moser und Bürgermeister Erich Rohrmoser haben sich für einen neuen Einsiedler entschieden - aus einer Reihe von Bewerbungen. Alois Penninger, 63-jähriger Landwirt aus Niederbayern, wird in einigen Wochen die Eremitage am Fuß des Steinernen Meeres beziehen.

Alois Penninger wird am kommenden Sonntag an der Georgimesse teilnehmen, die um 9.30 Uhr auf der Jahn-Wiese in der Bürgerau stattfindet. Die Messe kann heuer nicht auf der Einsiedelei abgehalten werden, weil am Palfen ...