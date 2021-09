Ein alter Triebwagen fährt Huckepack von Salzburg nach Mariazell

Das Fahrzeug aus dem Jahr 1909 wurde für die Salzburger Stadtbahn produziert. Als die Strecke im Jahr 1940 auf Obusse umgestellt wurde, verlor sich die Spur des Oldtimers. Er wurde in Kaprun entdeckt - wo er als Gartenhaus diente - und renoviert.

Ein alter Triebwagen macht eine weite Reise - von Salzburg nach Mariazell. Am Mittwoch wurde die Gelbe Elektrische auf einen Tieflader verladen. Das Ziel ist das Österreichische Straßenbahn- und Lokalbahnbetriebsmuseum in St. Sebastian (Stadtgemeinde Mariazell). Das Fahrzeug aus 1909 wurde von der Firma MAN in Nürnberg gefertigt - für die Salzburger Stadtbahn. Als die Strecke (vom Hauptbahnhof bis zum Gasthof Riedenburg) im Jahr 1940 auf den Obus umgestellt wurde, verloren sich die Spuren. Wiederentdeckt wurde der Triebwagen in den 1980er-Jahren ...