Ein Blick in das noch junge Primärversorgungszentrum in Mittersill

Die seit Juli im Egger-Bau-Gebäude beheimatete Gruppenpraxis wird am 6. Oktober offiziell eröffnet. Aktuell sind hier neun motivierte Leute für die Gesundheit im Einsatz.

Die zwei Allgemeinmediziner, die in den insgesamt fast 300 Quadratmeter großen Räumlichkeiten in der Klausgasse ordinieren, heißen Peter Sturm und Hannes Bacher.

Hausarzt Peter Sturm, seines Zeichens auch verdienter Sprengel- und Rettungsarzt, ist durch seinen jahrzehntelangen Einsatz im Oberpinzgauer Gesundheitswesen allseits bekannt. Das noch "junge Gesicht" hingegen ist Hannes Bacher.

Der Piesendorfer hat vorige Woche seinen 30. Geburtstag gefeiert. Im Gespräch mit der Redaktion der Pinzgauer Nachrichten erzählt er, wie es dazu kam, dass er gemeinsam mit Peter Sturm im Primärversorgungszentrum tätig ist:

"Im Frühjahr habe ich Peter Sturm vier Tage lang in seiner ehemaligen Praxis vertreten. Ursprünglich hatte ich eigentlich nicht vor, als Allgemeinmediziner zu arbeiten. Mich haben mehrere Fachgebiete interessiert - aber offenbar keines so sehr, dass ich mich für eines entschieden hätte. Wolfgang Farkas, Allgemeinmediziner in Piesendorf, hat mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, der Nachfolger von Peter Sturm zu werden. Dieser wird sich im Sommer 2024 in die Pension verabschieden." Die Idee gefiel und so sind sich Peter Sturm und Hannes Bacher einig geworden. Zuerst führten die beiden am früheren Standort von Peter Sturm ab 3. April dieses Jahres gemeinsam eine Gruppenpraxis. Und nun, seit 3. Juli, gibt es das Primärversorgungszentrum (PVZ) im Gebäude der Firma Egger Bau. Wenn alles nach Plan verläuft, soll diese Institution nach den Bauarbeiten beim Mittersiller Tauernklinikum-Standort dorthin übersiedeln.



Zwei Ärzte ermöglichen längere Öffnungszeiten

Bei der Gründung des PVZ beziehungsweise bei der Ausverhandlung der Verträge gab es Unterstützung durch das Land Salzburg, durch die Ärztekammer und durch die Österreichische Gesundheitskasse.

Das Betreiben eines PVZ setzt die Einhaltung von bestimmten Öffnungszeiten voraus. Das Team in Mittersill ist von Montag bis Freitag von 7 bis 12.30 Uhr vor Ort und außerdem an drei Nachmittagen beziehungsweise abends: Am Montag von 17 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag von 15.30 bis 18 Uhr. "Und trotzdem geht es sich aus, dass Peter Sturm jeden Mittwoch frei hat und ich jeden Donnerstag", freut sich Hannes Bacher über das PVZ-Modell, welches Allgemeinmedizinern ihre verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe ein wenig erleichtert. Und: "Es gibt auch bereits Interessenten für die Nachfolge von Peter Sturm."



Willkommen: Neue Patient/-innen und neue Mitarbeiter/-innen

Zum Mittersiller PVZ-Team zählen aktuell zwei Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und drei Mitarbeiterinnen im Anmelde-Bereich. Seit 1. Oktober haben die zwei Ärzte eine weitere Angestellte: Eine Sozialberaterin, die in einem separaten Raum tätig ist. Herzlich willkommen wären noch Physio-, Ergo- und Psychotherapeut/-innen sowie ein/e Diätologe(-in). Freilich werden schon jetzt verschiedene Therapien angeboten und auch kleinere operative Eingriffe getätigt. Als "Externe" ist zudem Sozialkoordinatorin Christina Meilinger in den PVZ-Räumlichkeiten aktiv; sie ist eine Mitarbeiterin des Regionalverbandes Oberpinzgau.

Zurück zu Hannes Bacher: Sein Opa Toni Bacher ist vielen Oberpinzgauer/-innen wohl noch als Betreiber der einstigen Aral-Tankstelle in Mittersill bekannt. Umso mehr freut er sich jetzt darüber, dass sein Enkel nun hier als Hausarzt im Einsatz ist.