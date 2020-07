Bei dem schrecklichen Unglück am Sonntag kurz vor Mittag im Pongau stirbt ein Jugendlicher - ein zweiter wird verletzt. Die Höhle bleibt vorerst gesperrt.

Der Vorfall hat Spuren auf allen Gesichtern hinterlassen. Die Besucher, die zum Parkplatz auf 1000 Metern Seehöhe zurückkehren, reden wenig. Eine Touristin gibt ihr Ticket zurück: "I saw what happened. It was awful", sagt die Frau auf Englisch.

...