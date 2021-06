Ein Leben als Fiakerpferd: Stute Paula ist mit 35 noch fit

Zwischen den Fuhrunternehmern und den Aktivisten ist eine Frontstellung entstanden. Die Fiaker betonen immer wieder: "Wir sind keine Tierquäler."

Die alte Dame hat 35 Jahre auf dem Buckel und springt noch wie eine Junge über die Koppel. Haflingerstute Paula hat Tausende Touristen und Hochzeitspaare in Kutschen durch die Stadt gezogen. Mit 27 ging die dienstälteste Stute der Familie Winter in Pension und verbringt seitdem im Stall an der Moosstraße, dem sie so lange gedient hat, ihren Lebensabend.

Man könne die treue Stute gar nicht weggeben, erklärt Franz Winter junior. "Die Paula ist an uns gebunden. Die würde ...