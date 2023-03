Ein letztes Mal wurden in Neumarkt Scheiben eingeschlagen

Ein Jahr lang stand Neumarkt im Zeichen der Erinnerung an den Widerstand gegen die Nazis. Kürzlich fand die Abschlussveranstaltung statt.

Einmal noch klirrten am vergangenen Donnerstag vor dem Kriegerdenkmal in Neumarkt die Scheiben. Mit seiner Aktion "Einwurf" erinnerte der Salzburger Künstler Bernhard Gwiggner mehrmals im vergangenen Jahr an den Neumarkter Nazigegner Georg Rinnerthaler, dessen Fensterscheiben im März 1939 von örtlichen Nationalsozialisten eingeschlagen wurden.