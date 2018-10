Ein neues Gotteshaus für den neuen Pfarrer

Mit Otfried Kohlus hat die evangelische Pfarrgemeinde Bischofshofen am Sonntagnachmittag einen neuen Pfarrer bekommen. Auch die neu gebaute Christuskirche wurde feierlich eingeweiht.

Otfried Kohlus ist 45 Jahre alt, stammt aus dem evangelisch dominierten Südhessen, absolvierte eine Maurerlehre und studierte Theologie in Tübingen. Der Familienvater - Kohlus zog der Liebe wegen nach Österreich - wirkte zuletzt als Religionslehrer an höheren Schulen in Hallein und Salzburg. Bischofshofen ist seine erste Pfarrstelle. Sonntagabend wurde Kohlus in das Amt des Pfarrers eingeführt und gleichzeitig die neu gebaute Christuskirche eingeweiht und wiedereröffnet.

Kohlus freut sich sehr auf seine Arbeit im Pongau, "auch wenn die Aufgaben groß sind, da ich neben meinem Amt als Pfarrer noch an vier Schulen unterrichte." Die Pfarre zählt etwa rund 600 Mitglieder - aus Bischofshofen, St. Johann und Mühlbach. Zuvor war sie einige Jahre verwaist und nur administrativ mitbetreut. Die Herausforderung eine Pfarre fast neu aufzubauen sei groß, "denn nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung ist evangelisch. Es ist jedoch auch ein Vorteil, weil keine festgefahrenen Strukturen herrschen." Er werde so viele Mitglieder der Pfarre in den kommenden Jahren wie nur möglich persönlich besuchen, meinte der neue Pfarrer, denn sein Ziel ist es unter anderem, die Zahl der Gottesdienstbesucher in Bischofshofen und in der Annakirche in St. Johann zu steigern. Der komplette Neubau der Christuskirche wurde so sparsam wie nur möglich durchgeführt, trotzdem musste die evangelische Gemeinde mit Unterstützung der Stadtgemeinde Bischofshofen und den dazu gehörigen Gemeinden etwa 500.000 Euro dafür stemmen.



Quelle: SN