Ein Salzburger Steinmetz geht auf Wanderschaft

Im Juli geht Steinmetz Marius Golser aus Golling auf die Walz. Fixpunkt am Wochenende ist für ihn das Europäische Steinfestival in der Salzburger Altstadt.

Marius Golser in seiner Werkstatt.

Marius Golser hält die Arbeitsschürze vom Europäischen Steinfestival aus dem Jahr 2009 in Salzburg in Ehren.

Das gewohnte Leben in der Heimat hinter sich lassen, in neue Gefilde aufbrechen und während dieses Unterfangens seinem Handwerk alle Ehre machen. Schon lange spielt der Tennengauer Steinmetz und Bildhauer Marius Golser mit dem Gedanken, gemäß der mehr als 800 Jahre alten Tradition auf Wanderschaft zu gehen. Nun setzt er den Vorsatz in die Tat um.

"Als Wandergeselle muss man einen Gesellenbrief haben und schuldenfrei, unverheiratet, kinderlos, unbescholten und unter 30 Jahre alt sein", erklärt Golser. Er ist ...