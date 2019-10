Aus dem Stratmann wird die Beef Boutique. Das gesamte Fleisch ist bio und kommt aus dem Lungau. Küchenchef Stefan Gfrerer will Altbekanntes neu auf die Teller bringen.

Noch bis 29. November schwingen Ramona und Alexander Merkel das Zepter im Restaurant Stratmann in der Panzerhalle. Und während die beiden dann ein neues kulinarisches Projekt außerhalb der Stadt Salzburg angehen wollen, zieht neues Leben in das Restaurant in der ...