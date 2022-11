Einbruch fingiert, um Versicherung zu prellen: bedingte Haft für im Pongau wohnhaften Türken

Neun Monate bedingte Haft wegen der Vergehen des Betrugs, der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und der falschen Beweisaussage: So lautete am Donnerstag am Salzburger Landesgericht das rechtskräftige Urteil von Richterin Ilona Schalwich-Mózes gegen einen 55-jährigen, im Pongau lebenden Türken.

Der Prozess fand am Salzburger Landesgericht statt.