Am Morgen des 20. Juli 2023 brachen nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Salzburg-Parsch ein.

Beim Verlassen des Grundstückes wurden die beiden unbekannten Täter flüchtend von der Besitzerin gesehen. Trotz sofortiger Fahndung konnten sie zunächst unerkannt flüchten.

Aus dem Wohnobjekt wurden Bargeld, diverse Taschen und Schmuckgegenstände gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren 4-stelligen Eurobetrag.