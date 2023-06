Einbrüche in Freibäder in Hallein und Thalgau

Die Kassa in Hallein wurde verwüstet. Am Sonntag kam es deshalb zu Wartezeiten bei laufendem Betrieb. Auch in Thalgau machten sich Unbekannte zu schaffen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in das Freibad in Hallein ein. Sowohl bei der Kassa als auch beim Buffet sei enormer Schaden entstanden, berichtete Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) in sozialen Medien. Der Betrieb sei am Sonntag zwar offen, aber man bitte um Verständnis, dass es zu Wartezeiten an der Kasse kommen könne. Die Polizei ermittle. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bemüht, den Normalzustand so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Die Polizei Salzburg meldet außerdem noch einen zweiten Einbruch in ein Freibad. Auch in Thalgau stiegen Unbekannte über ein Fenster ein, durchsuchten die Kassenbereiche und Kioske sowie die Räumlichkeiten. Erbeutet worden sei eine geringe Menge Wechselgeld. Die genaue Schadenssumme müsse aber noch eruiert werden. Hinweise auf die Täter gebe es in beiden Fällen bislang nicht.