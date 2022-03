Eine neue Hausärztin für Seeham

Mit 1. April 2022 beginnt in Seehams Hausarztpraxis eine neue Ära. Gerhard Bachinger übergibt nach 30 Jahren an Wiebke Költringer aus Mattsee.

Drei Jahrzehnte konnten sich die Seehamerinnen und Seehamer auf ihren Hausarzt Gerhard Bachinger verlassen. Jetzt verabschiedet er sich von seinen Patientinnen und Patienten und übergibt seine Praxis in jüngere Hände. Rechtzeitig vor seinem Ruhestand hat Bachinger nach einer Nachfolgerin gesucht und in Wiebke Költringer aus Mattsee "die perfekte Ärztin für diese Aufgabe" gefunden. Mit 1. April tritt sie offiziell seine Nachfolge an.

„Anders als beim Notdienst geht es jetzt um die langjährige Begleitung der ...