Elsbethen: Rettungseinsatz für Frau und ihren Hund in Glasenbachklamm

Berg- und Wasserrettung rückten Sonntagnachmittag nach Elsbethen aus.

Wasserrettung und Bergrettung rückten am Sonntag zu einer Rettungsaktion in die Glasenbachklamm bei Elsbethen aus. Der Hund einer 32-jährigen Wanderin war laut Bergrettung in das eiskalte Wasser im oberen Abschnitt der Klamm gefallen und abgetrieben. Die Salzburger wollte ihren Hund retten und konnte durch den Bach zu ihrem Vierbeiner auf die andere Uferseite gelangen. Gegen 13.30 Uhr setzte die Frau dann aber den Notruf ab, weil eine neuerliche Durchquerung des reißenden Baches zu gefährlich gewesen sei, wie die Bergrettung berichtet. Die Einsatzkräfte konnten den Hund und sein Frauchen mittels Seilsicherung unverletzt aus der Klamm bergen. Im Einsatz standen acht Bergretterinnen und Bergretter der Ortsstelle Salzburg-Stadt sowie acht Wasserretter (darunter zwei Wildwasserretter). Die Frau wurde mit ihrem Vierbeiner zum Ausgang der Klamm begleitet.