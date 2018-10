Engerlinge zerstören Liegewiese am Thumsee

Die Stadt Bad Reichenhall kämpft derzeit mit einem Schädlingsbefall in einem beliebten Naherholungsgebiet, das auch von den Salzburgern genutzt wird.

Die Stadt Bad Reichenhall im benachbarten Bayern schlägt Alarm: Engerlinge würden sich auf der Liegewiese am Thumseebad rasant ausbreiten und diese kahl fressen, sagt Stadtgartenmeister Martin Haberlander. "Wenn wir nichts unternehmen, ist die beliebte Liegewiese am Thumsee für Badegäste bald nicht mehr nutzbar." Die Stadtverwaltung hat nun dem Engerling den Kampf angesagt. Mit einer Kreisel- oder Motoregge wird der betroffene Bereich umgearbeitet, so sollen die Schädlinge vernichtet werden. Danach will man die Liegewiese neu ansäen.

Probleme auch in der Schweiz und Oberösterreich

Derzeit breiteten sich die Engerlinge, die Maden von Junikäfern, massiv aus. Das Problem betreffe viele Orte in der Schweiz und Oberösterreich, sagt Martin Haberlander. "In Oberösterreich sind besonders der Bezirk Rohrbach, das Sauwaldgebiet und alpine Rundlagen in Kirchdorf betroffen. Wir haben uns sofort mit den Verantwortlichen von anderen Befallsgebieten in Verbindung gesetzt und Erkundigungen nach der bestmöglichen und effektivsten Vorgehensweise eingeholt."

Weitere Schäden im nächsten Jahr

Haberlander fürchtet, dass es im kommenden Jahr weitere Schäden geben wird. "Die Engerlinge, die wir zurzeit feststellen, werden sich im kommenden Winter in frostgeschützte Tiefen zurückziehen und im Folgejahr alle wieder heraufkommen, nur wesentlich größer. Die wirklichen Schäden werden großflächig erst im Sommer 2019 sichtbar sein." Derzeit beobachtet Bad Reichenhall auch andere Bereiche. So zeichne sich im Karlspark ein Schädlingsbefall ab und auch am Rauchbichl in Karlstein wurden Engerlinge im Anfangsstadium entdeckt. Vorerst würden aber nur am Thumsee konkrete Maßnahmen getroffen und abgewartet, inwieweit diese greifen. Denn eine Prognose zur weiteren Entwicklung sei nur schwer abzugeben, sagt Haberlander: "Der Erfolg unserer Maßnahmen ist in höchstem Maße abhängig von der Witterung. Leider ist es zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht einschätzbar, wann die Madlbauerwiese im nächsten Sommer tatsächlich wieder genutzt werden kann. Aber unser Team gibt selbstverständlich sein Bestes, um der Plage möglichst schnell Herr zu werden."

