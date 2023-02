Erinnerung an Unbeugsame

Widerstand gegen die Nazis erforderte enorm viel Mut. Die"Orte des Gedenkens" richten den Blick auf dunkle Zeiten und aufrechte Menschen.

Im Vormarkt (heute Liechtensteinstraße) wohnte in den frühen 1940er-Jahren das Ehepaar Alois und Theresia Buder. Die beiden leisteten Karl Ruppitsch - dem Anführer der Deserteurs- und Widerstandsgruppe in Goldegg-Weng - Fluchthilfe. Alois wurde am 28. Oktober 1944 in Mauthausen hingerichtet, seine Frau wurde Opfer der Qualen im KZ Ravensbrück und verstarb dort knapp vor Kriegsende im Februar 1945.

In der Pöllnstraße wiederum wohnte Kaspar Wind. Er machte aus seiner Abneigung gegen das NS-Regime keinen Hehl und war an ...