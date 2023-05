Erste-Hilfe-Landesbewerb in Salzburg: 100 Jugendliche zeigten ihr Können

Beim Erste-Hilfe-Landesbewerb des Jugendrotkreuzes stellten Salzburgs Schülerinnen und Schüler ihr Können unter Beweis. Für das Siegerteam geht es im Juni zum Erste-Hilfe-Bundesbewerb nach Kärnten an den Maltschachersee.

Siegerteam in Silber des Bundesrealgymnasiums HIB Saalfelden.

Siegerteam in Gold der_BAfEP/Stadt Salzburg.

16 Teams mit insgesamt rund 100 Schüler/innen von acht Schulen und ein Ziel: Sieger beim Erste-Hilfe-Landesbewerb werden und sich für den Bundeswettbewerb in Kärnten qualifizieren! Dazu bewiesen die Jugendlichen ihr Können in den Schwierigkeitskategorien "Silber" und "Gold" an vier Stationen.

Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler: ehrgeizig und durchweg beeindruckend. So mussten sie etwa einen Schiedsrichter nach einem Blitzschlag reanimieren, einen allergischen Schock behandeln sowie einen Knochenbruch nach einem Rollerunfall erstversorgen. Das Spektakel zog zahlreiche Zuschauer an und weckte reges Interesse für das Schaffen und die Arbeit des Jugendrotkreuzes.

Nicht zuletzt war auch der ausgestellte Rettungswagen ein Publikumsmagnet, bei dem sich Jung und Alt tummelten.

"Schüler beweisen Engagement für Mitmenschen."

"Mit der Teilnahme am Erste-Hilfe-Landeswettbewerb beweisen unsere Schülerinnen und Schüler ihr Engagement für das Wohl ihrer Mitmenschen. Ich bin stolz darauf, dass so viele junge Menschen ihre erlernten Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten und gratuliere den Gewinnern zum Sieg und dass sie sich für den Bundeswettbewerb qualifizieren konnten", freut sich Landesrätin Daniela Gutschi.

Paradebeispiel für die Arbeit des Jugendrotkreuzes in den Schulen

"Die konstant hohe Teilnahme am Wettbewerb freut uns und zeigt, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Darüber hinaus beweist das Event auch unsere hervorragende Vernetzung, die diesen Bewerb mitten im Alltagsgeschäft des Einkaufszentrums erleben lässt", sagt Landesleiter Anton Lettner.

Auch Andrea Neuhofer zieht ein positives Fazit. Sie leitet das Jugendrotkreuz, das die Ausrichtung des Wettbewerbs verantwortet. "Die Schülerinnen und Schüler können ihr erlerntes Wissen in der Praxis anwenden. Der Wettbewerbs-Rahmen spornt sie zu Bestleistungen an. Zu sehen, was sie können, gibt ihnen ungemeines Selbstbewusstsein", sagt sie und ergänzt: "Zudem wissen sie, dass sie mit einfachen Hilfsmaßnahmen Leben retten können."

Qualifizierung für Schulischen Erste-Hilfe-Bundeswettbewerb

Eine besonders gute Figur machte das Team "Staying Alive" der Bundesanstalt für Elementarpädagogik Salzburg (BAfEP Stadt Salzburg). Sie setzten sich in der Kategorie "Gold" gegen alle anderen Schulteams durch. In der Kategorie "Silber" entschied das Team der "HIB Rescue Anne´s" des Bundesrealgymnasiums HIB Saalfelden (Pinzgau) den Wettbewerb für sich.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nun am 6. und 7. Juni das Bundesland Salzburg beim Bundeswettbewerb in Maltschach in Kärnten vertreten.