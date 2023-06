Erste Hilfe: Team der Mittelschule Uttendorf holte ersten Platz beim Bundesbewerb

Schöner Erfolg für das Team "Die atemberaubenden Pinzgauer" der Mittelschule Uttendorf: Die Gruppe gewann den Rotkreuz-Bundesbewerb in Erster Hilfe.

Junge Erste-Hilfe-Expert*innen aus Schulen in ganz Österreich traten in inszenierten Notfallsituationen gegeneinander an und zeigten einmal mehr, dass Erste Hilfe kinderleicht ist. Der 22. Bundesbewerb fand am 6. und 7. Juni am Maltschacher See in Kärnten statt. Insgesamt 150 Jugendliche im Alter von 11 bis 19 Jahren nahmen teil. Sie hatten bereits in Bezirks- und Landesbewerben überzeugt und sich damit für den Bundesbewerb qualifiziert. In Fünferteams traten sie gegeneinander an.

Unfälle und Defibrillator

Die Schulteams zu je fünf Personen absolvierten beim Wettbewerb unter Aufsicht einer Begleitlehrperson fünf Praxis- und fünf Theoriestationen. Unter Zeitdruck ging es unter anderem um die Versorgung von stark blutenden Wunden, das richtige Verhalten bei Mountainbikeunfällen, Reanimationen mit und ohne Defibrillator sowie die spielerische Abfrage von Theoriewissen. Bewertet wurden die Jugendlichen von einem großen nationalen Team aus Erste-Hilfe-Lehrbeauftragten des Österreichischen Roten Kreuzes und des Jugendrotkreuzes.

1. Platz für "Atemberaubende Pinzgauer"

In der Kategorie Silber (8 Stunden Erste-Hilfe-Kurs, bis 9. Schulstufe) gewannen "Die Atemraubenden Pinzgauer" aus der MS Uttendorf in Salzburg. Platz zwei ging an das BG/BRG Gleisdorf in der Steiermark und Platz drei an die PTS Matrei i.O. in Tirol.

"Professionelle Erste-Hilfe-Teams am Start."

Peter Kaiser, Stv. Rotkreuz-Generalsekretär, war vor Ort, um die Schüler:innen anzufeuern: "Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude alle Schülerinnen und Schüler am Bewerb teilnehmen. Die Teams sind gut aufeinander eingespielt und zeigen professionell, was sie alles in den Erste-Hilfe-Kursen gelernt haben. Dabei stehen Fairplay und Teamgeist an oberster Stelle."

Erste-Hilfe rettet Leben und ist kinderleicht

Um Kindern und Jugendlichen früh und spielerisch das richtige Handeln in Notsituationen beizubringen, ermöglicht das Österreichische Jugendrotkreuz Schüler*innen Erste-Hilfe-Kurse während ihrer Schulzeit. Über 100.000 Schüler:innen werden dadurch pro Jahr zu neuen Ersthelfer*innen. Das erlernte Wissen können die Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich dann bei Erste-Hilfe-Bewerben auf Bezirks- und Landesebene unter Beweis stellen, die Landessieger nehmen beim Bundesbewerb für Erste Hilfe teil. Der Bundesbewerb wird unterstützt von Lidl Österreich.