Erste Obuslinie kehrt nach 14 Monaten in den 10-Minuten-Takt zurück

Von 15 zurück auf 10 Minuten - die Obuslinie 2 macht mit Fahrplanwechsel am 10. Dezember den Anfang. Wann alle anderen folgen, hängt von der Personalgewinnung ab.

Mit Oktober 2022 musste die Salzburg AG verkünden, dass sie nicht mehr in der Lage ist, den 10-Minuten-Takt bei den Obuslinien zu bewerkstelligen. Eine konstant hohe Zahl an Krankenständen (inklusive Corona) plus drückender Personalmangel machten dem Unternehmen zu schaffen. Die ...