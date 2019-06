Erstmals übernimmt eine Frau beim Salzburger ÖAMTC das Steuer

Michael Pistauer (75) war 19 Jahre lang Präsident des ÖAMTC Salzburg. Am Donnerstag hat der Manager das Amt an Renate Hilber (72) übergeben. Der Club verzeichnete im Vorjahr in Salzburg einen Mitgliederrekord.

SN/öamtc salzburg Renate Hilber übernimmt das Steuer – hier symbolisch in einem Puch 500 (Baujahr 1956). Rechts: der scheidende Präsident, Michael Pistauer.