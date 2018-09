EU-Gipfel in Salzburg: Ein Blick in die Sicherheitszentrale

Die Stadt Salzburg wird während des informellen EU-Gipfels zur Hochsicherheitszone. 1750 Polizisten sind im Einsatz, dazu kommen Kräfte des Bundesheeres etwa bei der Luftraumüberwachung.

In der Landespolizeidirektion ist das "Gehirn" des umfangreichen Sicherheitseinsatzes untergebracht. Die Mitglieder des Einsatzstabes beobachten die Entwicklung der Lage über Monitore: Hier werden Informationen eingeholt, Videoaufzeichnungen gesichtet, Recherchen im Internet betrieben. "Da laufen alle Fäden zusammen, was den gesamten Einsatz betrifft", sagt Einsatzleiter Bernhard Rausch.

Die meisten der 1750 Polizisten werden am Donnerstag in Verwendung sein, wenn die 28 Staatschefs in der Universität Mozarteum tagen. "Morgen ist der Hauptkampftag, damit das Treffen der Regierungschefs ungestört ablaufen kann", meint Einsatzkommandant Gottfried Gamsjäger.

Auf größere Störaktionen deutet laut Polizei derzeit noch nichts hin. Zwei Kundgebungen wurden im Vorfeld angemeldet: Heute Abend endet der "Walk of Responsibility" am Alten Markt. Die Organisatoren wollen eine Liste mit Namen von im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlingen möglichst nahe an die Gipfelteilnehmer tragen, um gegen die von ihnen kritisierte Abschottungspolitik der EU zu protestieren. Am Donnerstagnachmittag findet eine Protestkundgebung vom Hauptbahnhof bis zum Volksgarten statt. Ursprünglich wollten die Teilnehmer durch die Rainerstraße an der Universität Mozarteum vorbei - diese Route hat aber die Polizei untersagt. Die Demonstranten werden daher über das Andräviertel und die Linzer Gasse am Tagungsort vorbei geführt.

Quelle: SN