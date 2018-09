EU-Gipfel - Polizei zwang drei Drohnen zur Landung

Während des EU-Gipfels in Salzburg ist es im Luftraum über der Altstadt gleich zu drei Vorfällen mit Drohnen gekommen. Das gab die Polizei jetzt bekannt.

Im Zuge der Luftraumüberwachung wurden bereits am Mittwochabend in den Bereichen Festung und Haus der Natur drei Drohnen geortet. Zwei konnten von Sondereinsatzkräften der Polizei technisch abgewehrt werden, eine kehrte selbständig zurück. In allen drei Fällen blieben die Piloten unbekannt. Sie konnten sich mit ihren Drohnen rechtzeitig aus dem Staub machen.

Unter "technischer Abwehr" sind übrigens Eingriffe in die Funkfernsteuerung der Fluggeräte zu verstehen. Den Einsatz führten Polizisten der Einheit Cobra durch.

Die Polizei betonte nachdrücklich, dass zu keiner Zeit eine Gefahr für die Staatsgäste oder die Bevölkerung bestanden habe.

Quelle: SN