Ex-Mozarteumsrektor hat Haftstrafe "freiwillig" angetreten

Der wegen sexueller Nötigung von zwei Frauen verurteilte Ex-Chef des Salzburger Mozarteums ist Montag um 8 Uhr in der Justizanstalt Puch-Urstein eingerückt.

Ursprünglich hätte der frühere Rektor seine Haft am 1. Februar 2022 antreten sollen, hatte aber zwischenzeitig einen Antrag gestellt, die Haft erst am 7. Februar zu beginnen, weil er noch persönliche Angelegenheiten zu klären habe. Mit seinem Gesuch an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen auf Aufschiebung der Strafvollstreckung "im Gnadenwege" ist er kürzlich abgeblitzt. "Freiwillig" sei der Ex-Rektor in Puch-Urstein erschienen, hieß es am Montag gegenüber den SN.

Das Urteil gegen den Pianisten und Ex-Musikprofessor ist im Oktober 2019 vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) bestätigt und damit rechtskräftig geworden. Zu den Übergriffen auf die Frau war es vor einigen Jahren in München gekommen. Der Verurteilte führte in den Jahren 2003 bis 2014 die Münchner Musikhochschule, danach war er bis Juni 2016 Rektor des Mozarteums in Salzburg. Er besitzt neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft.